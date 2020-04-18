التعليم العالي توصي باعتماد البحوث لدعم جهود مكافحة {كورونا

2020/04/18 | 23:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ هدى العزاوي

مع ظهور أزمة كورونا، وتداعيتها التي ألقت بظلالها على مجمل النواحي الحياتيَّة، برزت أهمية مراكز البحوث لإسناد جهود مكافحة هذه الجائحة، وإمكانية اعتماد البحوث العلمية التي ما زال أغلبها حبيس أدراج الجامعات، ولم يأخذ طريقه للتطبيق.وفي إثر ذلك، بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة تحمل اسم "اللجنة التثقيفية للتوعية والوقاية من انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه ومواجهة شائعات وسائل التواصل الاجتماعي".

ويقول رئيس جامعة النهرين الاستاذ الدكتور محمد صاحب الطائي: إن الجامعة، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، عملت على تفعيل اجراءات البحث العلمي وتشكيل فرق بحثية من قبل اساتذة متخصصين، والمشاركة في اللجان التي تم تشكيلها من اجل التصدي للجائحة بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها.

وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الفرق قامت بنشر معطيات الوقاية والأعراض والتوعية، طبقا للوائح منظمة الصحة العالمية، اضافة الى جهودها في استكمال العام الدراسي من خلال تفعيل الدروس والمحاضرات الالكترونية للطلبة وتسيير أعمال الجامعة عبر البرامج الالكترونية خلال فترة حظر التجوال.من جانبه، ذكر عضو اللجنة، عميد كلية طب النهرين الاستاذ الدكتور أنيس خليل نايل أن اللجنة الوزارية في وزارة التعليم العالي، مستمرة بعملها في التوعية والتثقيف بخصوص جائحة كورونا واستخدام تطبيق زوم الالكتروني لغرض رفع التوصيات والمقترحات المناسبة لغرض الحد من انتشار الوباء، وطرح سبل الوقاية والمقترحات البديلة التي تتناسب وإمكانيات البلد من إيجاد وسائل وقاية ملائمة.وأكد نايل لـ"الصباح" أهمية التشجيع على البحث العلمي لإيجاد اللقاحات من خلال تشكيل فرق بحثية متقدمة من الاختصاصات ذات العلاقة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى من اجل إيجاد منظومة وطنية متكاملة لمواجهه هذا العدو المجهري.

بدوره، شدد عميد كلية الصيدلة جامعة بغداد الاستاذ المساعد الدكتور سرمد هاشم الخطيب، على "ضرورة ايجاد البدائل المحلية لسد النقص الحاصل في بعض المستلزمات".واشار في هذا الصدد الى قيام كلية الهندسة وكلية الخوارزمي في جامعة بغداد بتصميم وحدة التنفس الصناعي بالتنسيق مع وزارة الصناعة، كما قامت كلية الصيدلة جامعة بغداد بعمل نموذج محلي لجل التعقيم لانتاجه محليا.

واضاف ان اللجنة أوصت أيضا بضرورة انشاء مركز متخصص بدراسة وإنتاج اللقاحات المهمة، التي يحتاجها البلد سواء في ظروف الازمات او الاوقات الاعتيادية، وعدّ هذا المطلب "من أهم المشاريع التي يجب على الجهات ذات العلاقة المضي فيها وخصوصا ان في البلد متخصصين في هذا المجال".

وأكد الخطيب أن الكثير من الأجهزة المطلوبة لهذا المشروع متوفرة في مؤسسات الدولة المختلفة ويمكن التعاون في ما بينها لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الى أنَّ توصيات اللجنة تضمنت أيضا "قيام العلماء العراقيين وخصوصا في الجامعات بابحاث تسهم في مكافحة الوباء، ومنها ما قام به فريق من الباحثين في كلية الصيدلة جامعة بغداد في تقديم بحث علمي معمق ومتكامل إلى دائرة مدينة الطب يشمل التوصية باستعمال بعض الأدوية والمواد التي تساعد في علاج فيروس كورونا".واضاف قائلا: " كما قدم الفريق البحثي إمكانياته في تصنيع مستحضر صيدلاني جديد بدلا من الحبوب في بعض الأدوية المهمة في علاج كورونا لبعض المرضى الذين يحتاجونه في الحالات الحرجة".

ويضيف مقرر اللجنة، الاستاذ المساعد الدكتور محمد اكرم عبد الجليل، انه "ومع بدء انتشار الفيروس العالمي سخرت الوزارة جميع الجهود العلمية والبحثية للتعامل معه عبر تشكيل عدة لجان ومنها تثقيفية توعوية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه".

واردف لـ"الصباح" قائلاً: إن هذه الجهود سلطت الضوء على مجموعة من المحاور ومنها تفعيل العيادات الطبية الالكترونية وإذكاء معطيات البحث العلمي في الأمراض الانتقالية والفيروسات، فضلا عن نشر مفاهيم الوقاية والإعراض والمسببات لقطع سلسلة انتقاله والمانعة لانتشاره ونشر مفهوم حملة البقاء في المنازل عبر تسخير الوسائط الالكترونية والإصدارات التوضيحية وتوظيفها في مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من التوصيات، التي دعت إلى تصنيع بدائل محلية من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومعقمات لمواجهة الجائحة.واشار الى أن الجهود تضمنت ايضا إقامة ورش عمل وندوات علمية عبر الدوائر الالكترونية للأساتذة والباحثين والطلبة حول الموضوع مع مد جسور التعاون مع المؤسسات الاخرى من اجل التصدي للجائحة".

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