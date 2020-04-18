جهودٌ لضم مدينة نينوى وقلعة العماديَّة الى لائحة التراث العالمي

2020/04/18 | 23:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ مهند عبد الوهاب

تسعى لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب إلى إدراج قلعة العماديَّة والمدينة الأثريَّة في نينوى على لائحة التراث العالمي.

وكانت اللجنة العالميَّة التابعة لمنظمة اليونسكو سبق وأنْ أدرجت مواقع "الحضر، اشور، القلعة الشرقية، سامراء الأثريَّة، قلعة أربيل، أهوار الجنوب، وأخيراً موقع بابل الأثري ضمن لائحة التراث العالمي".

وأوضح عضو اللجنة والنائب عن محافظة نينوى، بشار الكيكي، في حديث لـ"الصباح"، أن اللجنة تستعد بعد عودة اجتماعاتها في مجلس النواب الى تقديم مقترحاتها الى لجنة التراث العالمي لادراج قلعة العمادية في اقليم كردستان والمدينة الاثرية في نينوى وقلعة كركوك، لافتا الى ان اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الثقافة تمكنت من إدراج مدينة بابل الاثارية على اللائحة.

وأضاف الكيكي أن اللجنة أعدت مجموعة من المقترحات بالتعاون مع وزارة الثقافة لادراج المواقع الاثارية في العراق وقد اختيرت المواقع كونها تمثل كل المكونات العراقية وتستوفي الشروط العالمية، مبينا أن تسعة مواقع عراقية دخلت ضمن اللائحة التمهيدية للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو منها "النمرود والكفل وبستان سور والأخيضر ونفر والوسط التاريخي لمدينة بغداد وموقع نينوى الاثري وقلعة العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان".

وفي شأن آخر، أكد الكيكي أن اللجنة تتواصل مع نقابات الصحفيين والفنانين ومنظمات المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الوعي بمخاطر وآثار جائحة كورونا، مؤكداً استعداد اللجنة لدعم وزارة الثقافة والسياحة وتقديم التسهيلات اللازمة وفق تعليمات خلية الأزمة الحكوميَّة والنيابيَّة.

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