معلومات استخباراتية تطيح بثلاثة من قادة داعش في كركوك

2020/04/19 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت بالقاء القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر في بيان ورد لشفق نيوز، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية تمكنت، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة، من القاء القبض على ثلاثة من قادة المفارز الإرهابية لعصابات داعش".

وأوضح المصدر أن "أحدهم ( أ.م.



س) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع ديالى وقاطع كركوك مفرزة الرياض، والثاني (م.ي.د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض/ الاستخبارات، والثالث (ه ي د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض /الاستخبارات".

وأشار إلى "تسليم الارهابيين المطلوبين إلى الجهات الأمنية المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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