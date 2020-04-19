توقيف أكثر من 27 ألف مخالف لحظر التجوال ببغداد

2020/04/19 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن توقيف أكثر من ٢٧ الف مخالف لحظر التجوال، وفيما اشارت الى حجز مئات المركبات وتغريم نحو ٥٨ الفا، لفتت الى انها استثنت عجلات المواد الغذائية من الحظر.

وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه شفق نيوز انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي"، مشيرة الى انها "تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ نيسان من القاء القبض على ٢٧٦٥٣ مخالفاً".

واضافت انها "حجزت ١٤٦٢ عجلة ودراجة نارية متنوعة وبلغ عدد الغرامات ٥٨٥٧٠ غرامة"، لافتة الى انها "سهلت دخول ٢٣٩٦٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

وتابع البيان "تجدد قيادة عمليات بغداد شكرها لجميع المواطنين الملتزمين بالحظر، مما يخفف العبء على القوات الأمنية التي تواصل عملها في الليل والنهار من أجل سلامة اهالي بغداد".

ويتواصل حظر التجوال المفروض في العاصمة بغداد منذ منتصف آذار الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في اصابة مئات العراقيين ووفاة عشرات، فيما يرقد كثيرون في الحجر الصحي.

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