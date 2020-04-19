صحة كربلاء: تماثل مصاب بكورونا للشفاء

2020/04/19 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، تماثل مصاب بفيروس كورونا الى الشفاء في المحافظة.

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