اللويزي يكشف عن سبب اعتقال احمد العلواني على اثر دعوة قدمها صالح المطلك

2020/04/19 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب السابق عبد الرحمن اللويزي عن سبب اعتقال البرلماني السابق احمد العلواني وفق دعوة تقدم بها السياسي العراقي صالح المطلك.ونشر اللويزي مجموعة من الوثائق واطلعت عليها “العهد نيوز” والتي توضح حقيقة قيام المطلك برفع دعوة قضائية ضد العلواني على اثر عملية اغتيال تعرض لها خلال زيارته لساحة الاعصتام انذاك واتهامه بها.[…]

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