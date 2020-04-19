2020/04/19 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحجر الصحي يؤجل مسلسل نجيم 2020 ميس گمر تشارك في ثلاثة أعمال رمضانية دبي – الزمان كثير من الممثلين العراقيين يشاركون بتميز في اعمال درامية عربية ومنهم الممثلة ميس گمر التي صنعت لها اسما متميزا في الدراما الخليجية ومنذ سنوات عدة .وكمرمشغولة حالياً وفقا لموقع دنيا فن باستكمال باقي مشاهدها […]

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