2020/04/19 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راضي يعود من الأردن وينفي مفاتحته لتولي حقيبة الشباب بغداد – الزمان نفى نجم الكرة العراقية السابق احمد راضي الانباء التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي بالآونة الأخيرة بشـــأن عودته الى بغداد من محا اقامته في العاصمة الأردنية عمان لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضية في التشكيلة الحكومية الجديدة وقال راضي في تصريحات […]

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