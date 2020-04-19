2020/04/19 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوري الكرة في مهب الريح بسبب الوباء العالمي مؤقتة القدم تواجه تحدّيات صعبة وتركة ثقيلة وأزمات مزمنة الناصرية – باسم ألركابي يبدو كتب على مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عدم الاستقرار بعد تغير عددها 16 فريقا لأكثر من مرة التي كانت وحدها من تلعب في الدرجتين الأولى ونفس العدد لفرق الدرجة الثانية […]

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