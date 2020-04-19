بالوثيقة.. نائبة تدعو وزير العدل للكشف عن اعداد المتوفين في سجن الناصرية المركزي

2020/04/19 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

دعت النائبة وحدة الجميلي، اليوم السبت، وزير العدل الى تشكيل لجنة تحقيقية لبيان اعداد المتوفين في سجن الحوت المركزي.

بغداد اليوم ـ خاص

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل الى بغداد يوم غد الاحد لمناقشة المستحقات المالية وتصدير النفط.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ ج

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تل

بغداد اليوم- واسط

اعلنت دائرة صحة محافظة واسط، السبت (18 نيسان 2020)، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال إعلام صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت اصابة جديدة بفايروس كورونا في مدينة

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