2020/04/19 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحاد الدولي للسباحة يخاطب الشباب بشأن إستبعاد العراق عبد الآله: الإقصاء لم يصل رسمياً وعلى الجميع إحترام القوانين بغداد- ساري تحسين خاطب الاتحاد الدولي للسباحة، وزارة السباب والرياضة العراقية بشأن اصدار قرار رسمي باستبعاد رئيس الاتحاد العراقي سرمد عبد الاله.ومن جانبه اكد عبد الاله ان (رسالة الاتحاد الدولي لم تصل نسخة […]

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