2020/04/19 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط : العراق مضطر لقبول خفض الإنتاج وأعدّدنا البدائل بغداد – الزمان قالت وزارة النفط انه لم يكن امامها الا الموافقة على اتفاق منظمة اوبك الاخير على خفض الانتاج لان الطلب على النفط الخام بات يقل بشكل يومي وسريع بسبب امتلاء الخزانات بشكل غير مسبوق واضافت انه لم يكن هنالك سبيل […]

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