2020/04/19 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يؤكد العزم على الدفع بحكومة قوية ونزيهة خبير : المكلّف قاب قوسين أو أدنى من الإعتذار جراء مطالبات جديدة بغداد – قصي منذر قال الخبير القانوني طارق حرب ان إعتذار المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي عن اكمال كابينته، يبدو قاب قوسين أو أدنى تحت وقع مطالبات جديدة لكتل لم تكن ممثلة […]

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