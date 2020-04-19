صحة كربلاء تعلن تماثل مصاب بفيروس كورونا للشفاء

2020/04/19 | 00:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة.

وذكر بيان لصحة كربلاء، تلقته "الغد برس"، انه "تم شفِاء حالة جديدة لمُصاب بفيروس كُورونا ".

واضاف البيان انه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرته ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية".وتابعت انه "بذلك يرتفع حالات الشفاء إلى 71 حالة "، موضحة ان "المُتبقين في الردهة ( 9 ) حالات فقط".

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