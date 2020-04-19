تقسيمة وزارية تضمن 11 وزارة لــ

2020/04/19 | 00:53 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تصريحات لسياسيين واعلاميين مقربين منهم، تروج إلى تقسيمة وزارية في الكابينة الحكومية الجديدة، في الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي استمرار المباحثات الإيجابية غير المحسومة مع كافة القوى السياسية، فضلا عن تأكيد قوى أخرى عدم المباشرة بالمباحثات مع الكاظمي بعد.

وتضمنت...

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