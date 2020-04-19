حزمة جديدة من القرارات في البصرة

2020/04/19 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة البصرة، عن حزمة من القرارات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا في المحافظة .وذكر محافظ البصرة اسعد العيداني، انه” تقرر تمديد حظر التجوال للمواطنين والمركبات كافة وتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لغاية يوم الاحد المصادف 19 نيسان الجاري قابلة للتمديد وتشكيل فريق عمل من خلية الازمة المشكلة بموجب امرنا لاعداد التوصيات اللازمة […]

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