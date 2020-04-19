شاهد :كلفة إطلالة ياسمين صبري في عقد قرانها

2020/04/19 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي برأيهم في الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة المصرية ياسمين صبري في مراسم عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث أكد الكثيرون أنها اعتمدت إطلالة بسيطة وفقًا لأجوائها الخاصة وأنها لم ترتد فستانًا صاخبًا أو تعتمد أجواء بها بهرجة كونها تحترم ما تشهده البلاد من […]

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