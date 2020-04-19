كورونا ينقذ إيرانية من الخطف والاغتصاب

2020/04/19 | 00:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ فيروس كورونا المستجد شابة إيرانية من الخطف والاعتداء عليها جنسيا من قبل سائق سيارة بالعاصمة طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة “إيران” الحكومية.وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن “شابة بالعاصمة طهران استأجرت سيارة أجرة بعد 40 يوما من البقاء في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا؛ من أجل شراء بعض الاحتياجات الأساسية لعائلتها، […]

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