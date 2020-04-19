2020/04/19 | 00:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد الممثل المصري عمرو يسري الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتدخل بمساعدته والعالقين في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مصر، بعد تعليق حركة الطيران بين دول العالم، كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح يسري ما حدث معه، في بث مباشر عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلا إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 آذار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : ممثل يناشد السيسي باكيا لإعادته الى مصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : ممثل يناشد السيسي باكيا لإعادته الى مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).