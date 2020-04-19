تنفيذ الإعدام بطاعن الفرقة الموسيقية في الرياض

2020/04/19 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس تنفيذ حكم الإعدام بالجاني عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) في منطقة الرياض، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.وأوضحت الداخلية في بيان أن “عماد عبدالقوي المنصوري – يمني الجنسية – كان نفذ هجوما إرهابيا مسلحا بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، […]

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