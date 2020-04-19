لهذه الأسباب المهمة لا تنامي بشعر مبلل

2020/04/19 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأسباب مختلفة قد تنامين أحياناً بعد غسل شعرك مباشرة.وهو ما عليك التوقف عن فعله بحسب خبيرة الشعر أولغا جيلبيرت.فقد أشارت في حديث إلى موقع Santemagazine الفرنسي إلى أن هذا يسبب تشعث الشعر ويجعله صعب التسريح في اليوم التالي.وقالت إن هذه العادة تؤدي إلى تلف البصيلات وتعزز احتمال تكسر الشعر، مضيفة: “يحدث هذا […]

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