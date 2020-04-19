2020/04/19 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو لجنة العمل النيابية، فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد، المنحة المالية التي اطلقتها الحكومة الى العوائل الفقيرة، مطالبا بزيادة المنحة الى 250 الف دينار.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” ان “المنحة التي اطلقتها الحكومة لا تفي بالغرض في ظل ازمة وغلاء بالاسعار”، مبينا ان “الازمة التي تعيشها العوائل الفقيرة في ظل حظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي ينتقد المنحة الحكومية ويطالب بزيادتها الى 250 الف للعائلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي ينتقد المنحة الحكومية ويطالب بزيادتها الى 250 الف للعائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).