تركيا توقف كافة الرحلات الجوية باستثناء الخطوط القطرية.. وتساؤلات “لماذا؟”

2020/04/19 | 01:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت وتيرة موجة الاحتجاجات في تركيا، ضد السماح للخطوط الجوية القطرية بالعمل من مطارات البلاد، و اتهامها بنقل أشخاص حاملين لفيروس كورونا.وقال النائب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري “بُرهان الدين بولوت”: «ما هو…

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