پيشمرگة، أي پيشمرگة .. حشد، أي حشد..؟ - زكي رضا

2020/04/19 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا الأمراض التي يعاني منها إقليم كوردستان العراق، هي في الحقيقة نفس الأمراض التي تعاني منها بقية أرجاء البلد، مع إختلاف بسيط وغير محسوس وهو ما يتعلّق بشدّة هذه الأعراض وطريقة تناولها، والتي لا معنى لها "طبيّا" طالما تؤدي الى نفس النتيجة.



ومن أشدّ هذه الأعراض تأثيرا هي المحاصصّة الحزبية والطائفيّة، بإعتبارهما الأب الشرعي لجميع الأمراض الأخرى التي دمّرت البلاد.



وبلغة أخرى فأنّ غياب المحاصصة يعني أن لا ......

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