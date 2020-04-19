مصدر امني لـ”العهد نيوز”: انتحار صبي شنقا داخل منزل في قضاء بلدروز

2020/04/19 | 01:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، بانتحار فتى يبلغ من العمر 15 عاما شنقاً داخل منزله في قضاء بلدروز شرقي ديالى.وقال المصدر لـ”العهد نيوز” اليوم الاجد، إن “فتى يبلغ من العمر 15 عاماً انتحر مساء اليوم، بواسطة شنق نفسه داخل منزله في قضاء بلدروز شرقي ديالى وأضاف، أن “قوة امنية نقلت جثة الصبي وفتحت تحقيقاً في الحادث”.

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