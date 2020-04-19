لجنةٌ سياسيّةٌ من خارج البرلمان لدعم الكاظمي

2020/04/19 | 01:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بينما أعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سير مشاوراته مع الكتل السياسيَّة بشأن تشكيلته الوزاريَّة في "أجواءٍ وديَّة"؛ كشفت مصادر برلمانيَّة لـ"الصباح" عن تأليف لجنة سياسيَّة من خارج البرلمان، مؤلفة من شخصيات تابعة للكتل السياسيَّة "الشيعيَّة" التي اختارت الكاظمي لمساندته ودعمه في مهمته، وتفاوتت التكهنات بشأن قرب الإعلان عن الكابينة الحكوميَّة بين متفائلٍ بسرعة الأمر ومرجحٍ لتأخره.الكاظمي، كشف أمس السبت، عن سير المشاورات السياسيَّة لإكمال كابينته الوزاريَّة، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المشاورات مع القوى السياسيَّة مستمرة في أجواءٍ وديَّة"، وأضاف "نحاولُ تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي"، مؤكداً: "نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".إلى ذلك، أفاد عضو مجلس النواب كاطع نجمان في حديث خاص لـ"الصباح": بأنَّ "اللقاءات مستمرة بين المكلّف والكتل والكيانات السياسيَّة ومع الكتلة الأكثر عدداً، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مساندة له من المكون الشيعي، وستكون هذه اللجنة ثابتة لمساندته".

وأضاف، إنَّ "هذه اللجنة من خارج البرلمان وهي شبيهة باللجنة السباعيَّة لمعاونة الكاظمي، وقد تستمر معه لمساندته طيلة فترة بقائه في رئاسة مجلس الوزراء"، مبيناً أنَّ "هذه اللجنة تضم الكتل والأحزاب الشيعيَّة التي وقعت على تكليفه"، مشيراً الى أنَّ "الكاظمي لم يُرَشح عن طريق كتلة أو حزب؛ لذلك فإنَّ عمل هذه اللجنة سيكون مسانداً وداعماً له في عمله وفي الكثير من القضايا".وبيّن نجمان، أنَّ "هناك توجهات بعرض الكابينة الوزاريَّة مع البرنامج الحكومي خلال هذا الأسبوع في سلة واحدة".وعلى العكس من التوقع السابق، رجح عضو مجلس النواب رشيد العزاوي لـ"الصباح" تأخير التصويت على التشكيلة الحكوميَّة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بسبب بعض المشكلات الفنيَّة، مثل التئام مجلس النواب وعودة الأعضاء من مناطقهم المتواجدين فيها، فضلاً عن ظروف البلد بسبب فيروس "كورونا"، ما يستدعي أنْ يكون التصويت في القاعة الكبرى والتباعد بين أعضاء المجلس.

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