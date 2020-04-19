توجهٌ نيابي لتفعيل قانون الكسب غير المشروع

2020/04/19 | 01:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ شيماء رشيد

دعت لجنة النزاهة النيابيَّة الى تفعيل قانون الكسب غير المشروع ليكون رادعاً ضد الفاسدين، لا سيما في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العراق من ضائقة ماليَّة خانقة، في حين أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات عدة عمليات ضبط خلال شهر نيسان الحالي.

وقال عضو اللجنة، عبد الأمير المياحي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ على الحكومة المقبلة تفعيل قانون الكسب غير المشروع والعمل على استرداد أموال العراق المنهوبة قبل وبعد 2003 مع الحزم المطلوب في تطبيق القانون ليكون رادعاً للفاسدين.

وأضاف المياحي إنَّ جائحة فيروس "كورونا" أوقفت معظم النشاطات في العالم ومن ضمنه العراق، ولكنْ في الوقت نفسه هناك استعدادات لمتابعة هذه الملفات وخاصة استرداد أموال العراق المنهوبة قبل وبعد 2003.

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