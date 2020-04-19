وزير الاتصالات لـ «الصباح »: زيادة بسعات الانترنت وتخفيض أسعارها

2020/04/19 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية/ حازم محمد حبيب

كشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي عن أنَّه ستجري خلال الأيام المقبلة، زيادة سعات الانترنت الداخلة وتخفيض أسعارها بعد إقرار دراسة مفصلة بهذا الشأن، مؤكداً استمرار متابعة عمليات تهريبها بالتعاون مع الجهات الساندة.

وقال الربيعي في حديثٍ خاص أدلى به لـ"الصباح": إنَّ وزارته تبذل مساعي كبيرة وحثيثة من أجل زيادة سعات الانترنت الداخلة الى البلاد وتخفيض أسعارها من خلال إعداد دراسة مفصلة، والتي أكد أنه سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة ورفعها إلى اللجنة العليا.

وشدد على أنَّ وزارته مستمرة بحملات مكافحة تهريب سعات الانترنت، التي تؤثر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في بغداد ومحافظات البلاد كافة، منوها بأنَّ متابعة هذا الملف تتم بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات والجهات الأمنيَّة المشكلة ضمن فريق العمل المختص بهذا الشأن، مشيراً الى أنَّ مشروع بوابات النفاذ الدوليَّة، الذي توقف بفعل الظروف الحاليَّة، كان سيقضي نهائياً على عمليات التهريب المذكورة.

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