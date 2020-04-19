الصحة العالمية تؤكد تسارع الإصابات بكورونا وتراجع عدد الوفيات

2020/04/19 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم من صباح يوم الجمعة وحتى صباح السبت، في إحصائية تشير إلى تسارع وتيرة ارتفاع المصابين بالداء.

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