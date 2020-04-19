طابور “لا ينتهي” من الجائعين في نيويورك بسبب كورونا

2020/04/19 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مقطع فيديو في نيويورك، أكثر بقع الولايات المتحدة تضررا من فيروس كورونا المستجد، طابورا طويلا جدا من محتاجي الطعام، بعدما خسر عشرات الآلاف وظائفهم في الولاية.ويبدو الطابور، الذي تم تصويره في كوينز، أحد أكبر أحياء نيويورك، مؤلفا من مئات الأشخاص، ويمتد على طول كبير جدا.وكان لولاية نيويورك نصيب الأسد من وفيات الولايات […]

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