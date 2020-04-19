نصائح جمالية لتجنب الشيخوخة المبكرة

2020/04/19 | 02:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تفشي جائحة كورونا حول العالم، حذر الخبراء من أن الفئة الأكثر تعرضا للخطر والضرر هي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكامنة، ولكن تعرضت أيضا أعداد كبيرة من الفئات الأصغر سنًا لمضاعفات شديدة وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة.وفي هذا السياق، ينشر موقع “WebMD” الطبي الأميركي تقريرًا حول العلامات الواجب ملاحظتها وطرق تلافيها للحفاظ […]

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