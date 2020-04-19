تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية التركية

2020/04/19 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، تسجيل هزة ارضية بقوة ( 3،2 ) درجة على الحدود العراقية التركية.

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