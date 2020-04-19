النقل: إعادة 657 عراقيا بأربع رحلات استثنائية إلى بغداد

2020/04/19 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اعادة 657 مواطنا عراقيا على متن الناقل الوطني باربع رحلات استثنائية الى العاصمة بغداد.

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