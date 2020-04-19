2020/04/19 | 02:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل من أجهزة اللاسلكي: أوامر باعتقال جميع المطلوبين بعد مقتل ضابط خلال مداهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 02:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل من أجهزة اللاسلكي: أوامر باعتقال جميع المطلوبين بعد مقتل ضابط خلال مداهمة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل من أجهزة اللاسلكي: أوامر باعتقال جميع المطلوبين بعد مقتل ضابط خلال مداهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).