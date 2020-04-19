2020/04/19 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ يطلق الكثير من الناشطين والمواقع الخاصة بالانتفاضة وعودا بمليونية ما بعد الحظر، متوعدين السلطة القائمة بمزيد من التصعيد وتنوع بالأساليب الاحتجاجية في المرحلة المقبلة.



نتسائل بدورنا ويتسائل غيرنا ايضا، ما الجدوى وراء تكرار ذات الأساليب التي مارسها المنتفضون، والسلطة باقية كما كانت، لا تغيير سوى ببعض الوجوه التي ستمارس ذات القتل والقمع والاختطاف بحق المنتفضين.



في البدأ علينا ان نحدد ما الذي ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير الانتفاضة بعد نهاية الحظر الوقائي - جلال الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير الانتفاضة بعد نهاية الحظر الوقائي - جلال الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).