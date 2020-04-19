ذكريات عن شارع الرشيد وأشياءه

2020/04/19 | 02:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -1- في النصف الثاني من الخمسينيات كنت في الثامنة من عمري طفلا نحيفا جدا خجولا لا املك اي ثقة بنفسي لكني بنفس الوقت كنت شديد الملاحظة كثير الاهتمام بالامور العامة قليل الكلام شديد الانصات وهي صفة كان لها ان تلعب دورا مهما في حياتي سمحت لي بالاهتمام بتفاصيل كثيرة وحفظها في ...

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