القوى الشيعية تُلزم الكاظمي باعتماد رؤيتها في البرنامج الحكومي

2020/04/19 | 02:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان شكلت فريقا استشاريا يقيد حريّته في اختيار الوزراء بغداد- وعد الشمري: كشفت القوى الشيعية، أمس السبت، عن مضمون اتفاقها مع رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي بشأن مهمته للمرحلة المقبلة، مشددة على أن اختيار مرشحي الكابينة سيكون بالتشاور معها، مؤكدة تسليمه ورقة تتضمن رؤيتها عن المنهاج الوزاري وألزمته بخطوطها العريضة، فيما حذرته من التجاوز ...

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