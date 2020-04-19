الكاظمي ينتهي من تسمية اعضاء حكومته ولم يعترض على مرشحي القوى السياسية

2020/04/19 | 02:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للكرد فيها ثلاث وزارات السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، انتهاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من اسماء حكومته المرتقبة تمهيدا لتسليمها الى رئاستي الجمهورية والبرلمان.واضافت المصادر ان الخطوة المقبلة للكاظمي بعد الانتهاء من تحديد اسماء مرشحي الوزارات والمناص في حكومته، ستكون البدء بحوار مفتوح مع القوى ...

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