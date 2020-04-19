حجب موقع الاناضول في السعودية

2020/04/19 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من الناشطين ووسائل إعلام في السعودية حجب موقع الأناضول في المملكة منذ ساعة متأخرة من مساء السبت.وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية بالسعودية إنها “علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية”.وأضافت الصحيفة: “كشف المصدر أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي “وكالة الأناضول التركية” ؛ […]

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