حتى إشعار آخر.. إرجاء نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد بسبب كورونا

2020/04/19 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر بأنه ليس في وضع يمكنه اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي بشأن مصير الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يدرس كل الاحتمالات لإنهائه.

وقال سيلفر في اتصال بواسطة الفيديو مع مجموعة من الصحفيين "بحسب التقارير التي وصلتنا من السلطات الصحية، لسنا في وضع يسمح لنا في اتخاذ قرار ما، ولا ندري متى سيكون باستطاعتنا القيام بذلك".

وكان سيلفر استبعد الأسبوع الماضي أن يتخذ أي قرار بشأن عودة المنافسات في مايو المقبل، في خطوة عززت من احتمال التوجه نحو إلغاء الموسم بسبب القلق المتزايد لوباء كوفيد-19 الذي ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة وحصد حتى الآن 36 ألف ضحية.

وأضاف سيلفر أن احتمال عودة المباريات يتوقف "على الحصول على بيانات ولا يتعلق بموعد".

وتوقفت مباريات الدوري الأميركي في 11 مارس الماضي، مباشرة بعد أن تبين أن لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير مصاب بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص جاءت نتيجته إيجابية.

وأكد سيلفر بأن رابطة كرة السلة تراقب عوامل عدة كأولوية: احتمال تقلص عدد الإصابات، أو إيجاد لقاح أو أدوية مضادة للفيروسات.

وأشار بأن العاملين في مجال الصحة الذين يعملون في الخطوط الأمامية يجب "الاعتناء بهم قبل الرياضيين".

وأكد بان مالكي الأندية مصممون على إيجاد الحل لمعاودة المنافسات "لأن الإيرادات هبطت إلى الصفر".

سيناريوهات مختلفة

وفي هذا الصدد أكد سيلفر بأن جميع الخيارات مفتوحة (مباريات بلا جمهور، البلاي أوف في مدينة واحدة) وتخضع للدراسة حتى لو أدى ذلك إلى تأخير موعد انطلاق الموسم المقبل.

وتنكب رابطة الدوري على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعودة المنافسات، إن كان إنهاء الموسم المنتظم أو الانتقال مباشرة إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أو حتى إلغاء الموسم بأكمله بحسب ما توقع العديد من النجوم.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 أبريل، على تبدأ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في 18 منه وصولا إلى الدور النهائي الذي كان مقررا شهر يونيو المقبل.

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