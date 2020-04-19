استشهاد ضابط باشتباكات مسلحة مع عصابة في البصرة

2020/04/19 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، تفاصيل الاشتباكات المسلحة مع عصابة مخدرات وسط المحافظة، مؤكدة انها اسفرت عن استشهاد ضابط برتبو نقيب واصابة 3 منتسبين.

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