خاتم ذكي يتنبأ بالإصابة بكورونا

2020/04/19 | 04:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول فريق من العلماء والأطباء الكشف عن المصاب بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض من خلال فحص البيانات المسجلة بواسطة خاتم ذكي يمكن ارتداؤه، وذلك سعيا لوقف العدوى بالمرض في المراحل الأولى.وتستخدم هذه الحلقة الذكية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الإصابة بالفيروس قبل ظهور الأعراض، وتستهدف العاملين في المستشفيات الذين يمكن أن يصابوا بالمرض دون أن تظهر […]

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