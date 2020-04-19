إياد نصار: دوري كضابط إسرائيلي أبعد زوجتي عني

2020/04/19 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان الأردني إياد نصار، بعضا من الكواليس الخاصة في الحياة الشخصية مع أسرته بعد تجسيد دور “الضابط الإسرائيلي” في فيلم “الممر”، كاشفًا أن زوجته ابتعدت عنه عندما رأت عقيدته الشريرة التي ظهرت في الفيلم.وقال إياد نصّار في تصريحات متلفزة: “الجمهور في العرض الخاص للفيلم مكانوش طايقين الشخصية، وكانوا غاضبين مني للغاية بعد أداء […]

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