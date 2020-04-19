مسلسل أم هارون .. ترويج للتطبيع على طريقة mbc

2020/04/19 | 06:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتجت قناة MBC، مسلسل “أم هارون”، بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، ويتحدث المسلسل عن حياة امرأة يهودية عاشت في الكويت بشكل خاص وعن اليهود في منطقة الخليج العربي بشكل عام، فيما يحمل رسائل مبطنة عن اليهود في الخليج العربي ومعاناتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.واعتبرت المواقع، المسلسل يأتي ضمن خطوات التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي […]

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