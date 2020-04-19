2020/04/19 | 06:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر التلفزيون المصري وقف المذيعة دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج “صباح الخير يا مصر” لمدة أسبوع بسبب “كحة” صدرت منها على الهواء مباشرة خلال تقديمها البرنامج، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يضرب العديد من دول العالم بصورة كبيرة.وعلقت دينا على قرار وقفها وقالت: “أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقف مذيعة مصرية بسبب كحة على الهواء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقف مذيعة مصرية بسبب كحة على الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).