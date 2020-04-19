الرئيسان المصري والعراقي يبحثان

2020/04/19 | 06:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي، برهم صالح، لبحث عدد من القضايا من بينها جهود البلدين في مواجهة تفشي فيروس كورو...

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