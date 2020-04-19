بحثا عن بديل راموس.. الريال يخطط لصفقة تقوية خطه الدفاعي 

2020/04/19 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاضلة جديدة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني، ليونيل ميسي، يكشف عنها استطلاع جديد شمل آراء 12 لاعبا ممن صاحبوا اللاعبين، حرفيا، في أوقات مختلفة في الأندية والمنتخبين.

صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلت عن صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا، يفيد ان الطريقة المثلى لحسم السجال حول "الأفضل" بين الإثنين، هو استطلاع آراء 12 لاعبا من الذين زاملوا النجمين في أوقات متفرقة في الأندية والمنتخبين.

وذهب رأي الأغلبية من الـ12 لاعبا إلى اعتبار أن ليونيل ميسي، هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي، فيما قال لاعب وحيد إن كريستيانو هو النجم الأفضل، فيما رفض البقية الإدلاء برأيهم في المقارنة.

كان البرتغالي الدولي السابق ديكو من أوائل اللاعبين الذين لعبوا مع ميسي وكريستيانو ولم يرغبوا في تحديد ما إذا كان الأرجنتيني أو البرتغالي الأفضل، وذهب الاختيار إلى أحد أساطير برشلونة، البرازيلي رونالدينيو.

وباولو ديبالا وجونزالو هيغوين، زملاء كريستيانو في اليوفي، والأرجنتيني الآخر، كارلوس تيفيز، بجانب الثنائي البرتغالي نيلسون سيميدو وأندريه جوميز، لم يكشفوا عن رأيهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين للعب معهما.

لكن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي لعب في ريال مدريد مع كريستيانو، أكد أن "ميسي هو الأفضل في العالم" وأنه "لا حيرة في ذلك"، وهو ما أيده أيضا الثنائي الأرجنتيني فيرناندو جاجو وإزيكيل جاراي.

وقع الاختيار على ميسي أيضا من أفضل صديق له، جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بجانب السويدي هينريك لارسون، الذي لعب مع الفريق الكتالوني منذ 2004 حتى 2006، ومع مانشستر يونايتد في 2007.

وجاء اللاعب الوحيد الذي يراهن على كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم، وهو الظهير الأيسر الأرجنتيني الدولي السابق غابرييل هاينزه، الذي زامل النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد منذ 2004 لـ2007.

استطلاع رأي الذين زاملو ميسي وكريستيانو في استفتاء الأفضل بالعالم:

- لم يقولوا رأيهم:

ديكو، تيفيز، سيميدو، جوميز، هيغوين، ديبالا.

- يفضلون ميسي:

دي ماريا، جاجو، جاراي، بيكيه، لارسون.

- يفضل كريستيانو:

هاينزه.

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