كيف تغسل الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام وكم مرة؟

2020/04/19 | 07:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تواصل دول العالم معركتها ضد جائحة فيروس كورونا، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامات في الأماكن العامة أثناء التسوق لشراء العناصر الأساسية.وتتوفر الكمامات في عدة أنواع، بعضها يستخدم لمرة واحدة، والبعض الآخر يمكن إعادة استخدامه مرات عديدة، وما يغفل عنه الكثيرون، أن أهمية غسل الكمامات القابلة […]

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