فيديو.. الكويت تعتقل عراقيين مهربي مخدرات وتسلمهم لبغداد

2020/04/19 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سلمت السلطات الكويتية ستة عراقيين للسلطات في بغداد، حاولوا إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية الحدودية في الكويت من ضبطهم بعد تبادل إطلاق النار مع شركائهم في الجانب العراقي.ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني "أنه تم تسليم العراقيين الستة لتتم محاكمتهم هناك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت كغيرها من الدول بسبب فيروس كورونا".وأوضحت الصحيفة "أنه تم تسليم المواد المخدرة التي تم ضبطها أيضا إلى السلطات العراقية، والتي كان من المقرر أن يتم تسليمها لأحد المواطنين الكويتيين".وكان رجال أمن الحدود قد تمكنوا من ضبط المتسللين العراقيين لتتم إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبط كمية مواد مخدرة معهم وسلاحين.وبثت وزارة الداخلية عبر حسابها في "تويتر" مقطعا لعملية إلقاء القبض على العراقيين الذين تم رصدهم عن طريق الكاميرات الحرارية.وتشهد الحدود الكويتية بين الحين والآخر محاولات لإدخال مواد مخدرة إلى البلاد عن طريق متسللين من بعض الدول المجاورة، وسط جهود محلية مكثفة للتصدي لهم وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إحباط عملية تسلل أشخاص حاولوا تهريب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد pic.twitter.com/t5buTCFNx5

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 18, 2020

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