صمتُ السَّعف … صمتُ رمضان - فاطمة ناعوت

2020/04/19 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كتبَ على صفحته يقول: “هذا العامَ أيضًا، سنذهب كعادتنا معًا ليلة الأحد، نحصدُ عيدانَ السَّعف وسنابلَ القمح، لتعلقيها بيديكِ على باب البيت؛ كعادتكِ كلَّ عام.



عند مساء السبت سأنتظرُكِ، ونذهب معًا.



كلُّ عام وأحباؤنا المسيحيون طيبون وصائمون؛ يرفعون أياديهم إلى السماء ضارعين بالدعاء لكي يحمي اللهُ مصرَ، ونيلَ مصرَ، وشعبَ مصرَ من كل شرّ،....اللهم تقبل عبادتكم وعبادتنا.



أمين.” هذا رفيقُ دربي، صخرةُ حي......

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